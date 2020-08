A brit királyi család folyamatosan szexbotrányba keveredő tagjáról, András hercegről kiderült, hogy arra gerjed, ha nyalogatja a női lábakat.

– legalábbis vádlója, Virginia Roberts Giuffre ezt állítja. A nő elmondása szerint 2001 márciusában, amikor ő még csak 17 éves volt, András szexuális együttlétre kényszerítette őt Jeffrey Epstein amerikai milliárdos hálózatának segítségével -írja a Blikk.

„Jeffrey Epstein is rácsodálkozott András különös vonzalmára. Persze gyorsan eljutott a herceg arra a pontra, hogy a lábam után a testem többi részét is akarja– teregette ki a herceg szextitkait a New York-i bíróságra benyújtott dokumentumokban Roberts. Virginia állításait természetesen az előkelőség határozottan tagadja.