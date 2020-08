Hódi Pamela naponta főz, gyógyszerezi, és orvoshoz hordja Chloet, a Boston terrier kiskutyáját. Az öleb szürkehályog miatt mindkét szemére megvakult, ráadásul pajzsmirigyproblémákkal és epilepsziás rohamokkal küzd.

Az egyik szemét már megműtettük, mert szürke hályog volt rajta, de idővel sajnos tovább romlott a kutya látása és mind a két szemére megvakult - mesélte Pamela a Bors-nak.

"Általában darált sertéshúst és bulgurt sütök, de előfordul, hogy húslevest főzök vagy bébikaját adok neki. Az orvosa egyébként még a nyúlhúst is javasolta, hogy változatosabban táplálkozzon, úgyhogy hamarosan azt is be fogom építeni Chloéka étrendjébe" – folytatta Pamela, majd hozzátette, hogy mindent elkövet kutyája boldogsága érdekében.