Ez a csodaturmix lerobbantja a zsírt, ha mindennap kortyolgatod — VIDEÓ

A fogyókúra során mellőzhetetlen az egészséges rostok fogyasztása, a szervezetnek szüksége van rá. A zsírokkal szemben sokkal kevesebb kalória található a rostokban, és a fogyás szempontjából a legnagyobb előnye, hogy jótékonyan hat a bélbaktériumokra. Ebben az időszakban érdemes olyan italokat és ételeket magadhoz venni, amelyek zsírégető hatásúak. Ilyen ez a zsírégető csodaturmix is, amely zöldségekből és gyümölcsökből áll és percek alatt készen van, így könnyedén beillesztheted az étrendedbe.

A zsírégető csodaturmix, amely lerobbantja a kilókat zöldségekből és gyümölcsökből áll

Forrás: Getty Images

A zsírégető csodaturmix

A fogyás akkor következik be, amikor a szervezetedbe kevesebb kalóriát viszel be, mint amennyit elégetsz. A kalóriák hiánya miatt a szervezet elkezdi lebontani a zsírokat, vagyis a zsírsejtekben lévő triglicerideket, hogy energiához jusson, aminek eredményeképpen a zsírsejtek zsugorodni kezdenek. A fogyást befolyásolja az anyagcsere is. Minél terjedelmesebb az izomtömeg, annál inkább felgyorsul az anyagcsere, ugyanis az izmok több kalóriát égetnek el, mint a zsír. Ezért a fogyókúra idején elengedhetetlen az izomtömeg-növelő edzések rendszeressége. A fogyás gyorsabb folyamat lesz, valamint a test is tónusosabbá válik. A zsírégető zöld turmix a rostoknak köszönhetően hozzájárul ahhoz, hogy a fogyókúra során stabil maradjon a vércukorszint, és étvágycsökkentő hatással is bír. A fehérjék és szénhidrátok mellett érdemes hangsúlyt fektetni arra is, hogy elegendő rost kerüljön a szervezetbe.

Így készítsd el a zöld turmixot pillanatok alatt

Pofon egyszerű a folyamat, minden hozzávalót dobj a turmixba, majd turmixold le, és készen is vagy pillanatok alatt!

Hozzávalók: 1 csésze kókuszvíz

1 csésze petrezselyemlevél

1 csésze spenót

2 zellerszár

gyömbér

fél citrom leve

1 zöld alma

1 evőkanál chiamag

1 kis uborka

A csodaturmix mindössze 280 kalóriát tartalmaz, ami azt jelenti, hogy ha jól tűröd a monotonitást, akár miden reggel elkészítheted reggelire, de kiváló alternatíva két étkezés között is.