Szülőként a legfontosabb feladatunk nem csupán az, hogy megóvjuk a gyermekeinket, hanem az is, hogy felkészítsük őket az életre. Ehhez pedig bizony néha az is kell, hogy megtanuljunk elengedni– igen, a mamahotelből is.

Nem kell, hogy trauma legyen a mamahotel elhagyása.

Forrás: Shutterstock

Így lakoltasd ki gyermeked a mamahotelből gyengéden

Az első lépések

A felnőtté válás sokszor ijesztő – ezt mi is tudjuk. Szülőként viszont az a feladatunk, hogy segítsünk átlendülni ezen az időszakon: nem úgy, hogy mindent megoldunk helyettük, hanem úgy, hogy bátorítjuk őket az önállóságra. Üljünk le velük, és beszélgessünk arról, milyen előnyökkel jár az, ha saját életet kezdenek.

Hallgassuk meg a félelmeiket, de ne engedjük, hogy ezek visszatartsák őket attól, hogy előrelépjenek.

Éreztessük: itt vagyunk, segítünk, de már nem úgy, mint korábban.

1. Támogasd a tudatos pénzügyi tervezést

Az önállóság egyik legfontosabb alapja az anyagi biztonság. Érdemes már jóval az elköltözés előtt elkezdeni erről beszélni – akár úgy is, hogy együtt készítünk egy havi költségvetést, vagy segítünk egy megtakarítási terv kialakításában.

A cél nem az, hogy mindenben kontrollt gyakoroljunk, hanem hogy rávezessük: a spórolás nem korlátoz, hanem szabaddá tesz.

Legyen szó egy saját albérletről, lakásvásárlásról, vagy akár csak egy új, önálló élet kezdéséről – ezekhez stabil alapokra van szükség.

2. Beszéljetek az önállósodás lelki oldaláról is

Gyakran nem is az anyagiak tartják otthon a gyereket, hanem az érzelmi biztonság. A szülői ház melegsége, a gondoskodás, a megszokott rutin nehezen engedi el őt – és minket is.

De fontos tudatosítani magunkban: az, hogy a gyermekünk önállóvá válik, nem a kapcsolat végét jelenti. Ellenkezőleg – egy új, érettebb szülő-gyermek viszony kezdete lehet.

A határok kijelölése, az egészséges távolság kialakítása lehetővé teszi, hogy felnőttként is jó viszonyban maradjunk vele, miközben már nem ránk támaszkodik minden helyzetben.

3. Mutasd meg, hogy a megtakarítás szabadságot ad

Segíthetünk gyermekünknek megérteni, hogy a pénzügyi önállóság nem csak egy praktikus eszköz, hanem egy fontos belső erőforrás is. Ha meg tud élni saját lábon, ha tudja, hogyan gazdálkodjon, az magabiztosságot, szabadságot és önállóságot ad. Mindez pedig nemcsak őt teszi kiegyensúlyozottabbá, hanem minket, szülőket is megnyugtat: tudjuk, hogy megállja majd a helyét az életben.