Ahogy azt korábban megírtuk, Vajna Timi a testvére, Palácsik Lilla várandós állapota miatt tért vissza Magyarországra. Lilla hamarosan világra hozza első gyermekét, nővére pedig szeretne a közelében lenni a nagy esemény idején.

Azonban úgy tűnik, Timi és új kedvese, Zoltán kapcsolata nagyon jó irányba halad. A páros jelenleg azon gondolkodik, talán együtt kellene visszatérniük Amerikába.

"Zoli eddig is gyakran járt a tengerentúlra, most már nemcsak az üzlet és a bulik kötnék oda, hanem a szerelem is. Igazán jó párost alkot Timivel, jó rájuk nézni. Komolyan gondolkodnak azon, hogy együtt utazzanak vissza Los Angelesbe" - mondta a páros egyik ismerőse a Blikknek.