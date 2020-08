Akadtak olyanok, akiket egyszerűen megbotránkoztatott Michael Jackson kinézete a kétezres években, ám néhány őrült fanatikus a popkirály groteszkebb kinézetét is imádta, sőt hasonlítani is akartak rá! A 17 éves tinilány azonban akarata ellenére is megszólalásig hasonlít a szupersztárra.