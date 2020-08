Az Omega billentyűse, Benkő László pár héttel ezelőtt balesetet szenvedett, jelenleg is kórházban ápolják. Friss információk szerint a zenész állapota viszont sokat javult, kiderült az is, mikor mehet végre haza.

Az egész ország Benkő Lászlóért izgult az elmúlt napokban, aki kutyasétáltatás közben balesetet szenvedett, meg is kellett műteni.

Azóta az állapota sokat javult, bár a felépülés közben előjöttek régebbi egészségügyi problémái, tüdő- és mellhártya-vizesedése lett. A kiújuló problémák miatt kicsit elhagyta magát a zenész, de barátja és zenésztársa Kóbor János szerint azóta sokat javult az állapota, ennek köszönhetően hétvégén már haza is engedik Benkő Lászlót - írta meg a Ripost.

„Már fel tud kelni az ágyból. A hétvégén lekerült róla a fekvőgipsz, és nagyon óvatosan most már lábra is tud állni" – kezdte a ripost-nak Kóbor János. „Ráadásul a hangulata is jobb, mint pár napja, nem olyan pesszimista. Ez persze érthető, hiszen miután végre lekerült a gipsz, nem korlátozza a mozgásban, és nem érzi magát olyan kiszolgáltatott állapotban, mint korábban. Ha minden igaz, és az egyéb egészségügyi problémái is úgy engedik, akkor a hétvégére esetleg már hazatérhet" - mondta el a remek hírt Kóbor János.

„A kórházban mindent megkapott, amire szüksége volt. A családja is sokat járt be segíteni. Ha hazamegy, elképzelhető, hogy a család mellett más segítség is szóba jön majd, de ezt majd eldöntik ők. Mindenesetre én nagyon bízom benne, hogy Laci felülkerekedik a nehézségeken, és innentől kezdve tényleg pozitív irányban indulnak el a dolgok. Jó egy héttel ezelőtti állapotához képest most óriási az előrelépés, és ennek nagyon örülünk" – tette még hozzá az Omega frontembere.