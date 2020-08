"Épp a reptéren voltam, vártam a családtagokat, akik most jöttek haza. Ott ért a hívás, hogy meghalt Laci, és hogy már az internet is ezzel van tele. Hirtelen nem is értettem, nem akartam elhinni, hiszen nem sokkal korábban beszéltem vele" - nyilatkozta a Blikknek Kóbor János.

"Persze, hamar kiderült, hogy az egész egy félreértés volt, Laci pedig él és virul. Azonnal intézkedtünk, hogy lekerüljön a halálhíre mindenhonnan. Nem is értem, sok zenész meg szakmai portál is kitette, hogy Laci elhunyt, utána sem jártak, mi az igazság. Ahogy én ismerem, Benkő Laci jót nevet majd a halálhírén. Remélem, hosszú idő után mosolyra görbül a szája, már csak azért is, mert akiről ilyet terjesztenek, az sokáig él" - tette hozzá, és azt is elmondta, miért került kórházba Benkő.

"Laci két hete elesett az utcán. Eltört a térde, a bordája, nem volt mese, a lábát műteni kellett. Az operáció jól sikerült, át is szállították a rehabilitációra, de akkor előjöttek a régi gondok. Sajnos tüdő- és mellhártya-vizesedése lett, ráadásul a fekvőgipsz miatt nem is tud mozogni, nagyon kiszolgáltatottnak érzi magát. Aggasztóbb az állapota, mint korábban volt, mert most fejben egy picit elhagyta magát, rossz a kedve. Nem hagyjuk neki, hogy a negatív gondolatok elhatalmasodjanak rajta – például hogy ő már nem jön ki a kórházból –, tartjuk benne a lelket. , érzelmileg megviseli a helyzet, ez hatott ki az egészségére is szerintem. Megijedt, de a családja mindennap ott van vele, én pedig naponta hívom. Reméljük, minden rendben lesz" - mondta el a zenész.