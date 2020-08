Várkonyi Andrea 2 évvel ezelőtt 12 év után szakított Bochkor Gáborral. Bár azóta volt egy futó, néhány hónapig tartó kapcsolata Zsidró Tamással, de annak is vége lett idén tavasszal. Azóta a műsorvezető egyedül neveli lányát, Nórit, és elmondása szerint annak ellenére, hogy egyedülálló, nem igazán kopogtatnak az udvarlók az ajtaján.

"Bizony félnek tőlem a férfiak, de erről csak az ügyvédem jelenlétében beszélek" - mesélte a Blikknek az édesanya.

"Ahhoz már öreg vagyok, hogy csak úgy ellegyek egy férfi mellett, másra pedig nincs igazán időm. Nem akarok félmegoldást, nem akarok mindenáron szerelmet, kapcsolatot. Majd eljön annak is az ideje. Amúgy is, így most teljes az életem" - mondta egy korábbi beszélgetésben Andi.

Egy közeli ismerős szerint, Andi jelenleg is boldog, kiegyensúlyozott életet él és nem érzi hiányát egy társnak a mindennapokban.

"Andi hihetetlenül kiegyensúlyozott, és nem csak próbálja ezt mutatni a külvilág felé, tökéletes a lelki harmóniája. Nincs kapcsolata, de nem is hiányzik most neki, élvezi a lányával közösen töltött időt, imádja a pszichológiát, valamint az új tévés feladatok is maximálisan lekötik. Minden így kerek, nem akar mindenáron új párt találni" – nyilatkozta a Blikknek Várkonyi egy közeli ismerőse.

A műsorvezető esetében előfordulhat, hogy a férfiak megijednek határozott fellépésétől, inteligenciájától, erről mesélt Hevesi Kriszta szexuálpszichológus

"Egy ismert nő esetében sokszor zavarja a férfiakat, hogy többet keres náluk, esetleg több diplomája van, mint nekik. Sőt, az is ijesztő lehet számukra, hogy egy ilyen kapcsolattal reflektorfénybe kerülnek. Nem mindenki vágyik erre. Andi esetében ez többszörösen igaz, hiszen szuperintelligens nő, aki több lábon áll, így rengeteg dolga is van. A tévés szereplések és a gyermekével kapcsolatos programok között pedig nehéz lehet olyan színteret találni, ahol természetes módon közeledhet hozzá az, aki őt tényleg érdekli. Ám azt, hogy gyermekkel rendelkező anya, nem gondolom riasztónak egy udvarló számára, hiszen negyven felett erre már eleve számítani lehet" - vélekedett Hevesi Kriszta.