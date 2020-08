Csupán pár hete, hogy Barta Sylvia kigyógyult az új koronavírusból, de már most rendkívül egészségesnek és vidámnak látszik.

Bár az időjóst lelkileg is megviselte a betegség, gyógyulása óta azon dolgozik, hogy visszanyerje régi formáját.

Reggel a Balaton partról, a csopaki strandról jelentkezett be a TV2 Mokka című műsorában, amiről egy minivideót fel is töltött a közösségi oldalára. Elnézve a piros bikinijében, bátran kijelenthetjük, hogy az 50 éves Barta Sylvia akár 20 évet is letagadhatna. Mi irigykedünk!