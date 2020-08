Újabb találkozót szervezett Schobert Norbi a 17 éves Gézával, akinek nagy álma, hogy megszabaduljon felesleges kilóitól. Norbi Budapestre hívta meg gyrosozni Gézát, akiért sofőrt is küldött lakhelyére, annak érdekében, hogy egy kicsit kimozduljon otthonról - írta meg a Bors.

Géza Norbinak elmesélte, hogy nehezen éli meg, hogy ennyien támadják az emberek.

"Gyerekkoromban rendszeresen sírva mentem haza az iskolából, mert annyira megalázott a többiek csúfolódása a súlyom miatt. Azt hittem, hogy most jobban támogatnak majd az emberek, tévedtem" - mondta Géza.

Sokan azzal vádolják a fiatalt, hogy csak a népszerűségért dolgozik együtt Norbival és emiatt megkérdőjelezik kitartását.

"Az emberek 10 százaléka lelkileg sérült, és abban leli örömét, ha másokat bánthat. Zavarja őket, hogy a szakmámban én vagyok a legjobb, és jól is élek belőle. Az is irritálja őket, hogy akik rám hallgatnak, valóban lefogynak. Azokért az emberekért, akik tesznek az egészségükért, én döngölő léptekkel ki fogok állni, ahogyan Gézáért is. Gézát sem engedem csúfolni!" - mondta Norbi.

"Átlagosan havi 11 kilót leadni nagyon komoly teljesítmény!" - folytatta Norbi, aki gratulált felkaroltjának.

"Életem legszebb napja lesz, amikor először mutat 80 kilót a mérleg. Ez az egy cél lebeg a szemem előtt!" – tette hozzá végül Géza.