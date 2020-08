A 72 éves énekesnő, Zalatnay Cini is aggodalmaskodik Benkő László egészsége miatt. Mint, ahogy mi is megírtuk, Benkő László pár héttel ezelőtt kutyasétáltatás közben balesetet szenvedett. Az Omega billentyűsét azóta meg is operálták. Azóta sokat javult az állapota és úgy néz ki, hamarosan hazajöhet a kórházból.

Az RTL Reggeli műsorában Cini üzent a rajongóknak, zeneszeretőknek:

„Imádkozzatok Benkő Laciért, légyszíves! Ezt a közönségnek mondom, mert vissza kell, hogy jöjjön! Nem akarok szomorú lenni, de a mi generációnk nem gyerek már... Hetven körül van mindenki, amit nem is gondolnánk, mert mindenki megy, és csinálja örömmel, boldogsággal a dolgát, de az évek mennek" – nyilatkozta Zalatnay Sarolta