Sok minden miatt szerethetjük a cicákat, azért különösen, hogy sosem unatkozhatunk mellettük, mindig meg tudnak lepni bennünket valamivel. Nem elég, hogy szembeszállnak mindennel, ami a saját akaratukkal szembe megy, a legirreálisabb helyeken képesek elaludni és testfelépítésüknek köszönhetően a cirkuszi akrobatákat megszégyenítő mozdulatokkal bárhova képesek felmászni - írta meg boredpanda.com

Celia Haddon - aki a cambridge-i Anglia Ruskin Egyetemen szokott előadást tartani a macskafélék viselkedéséről - mesélt arról, hogy a macskafélék egyedülálló testfelépítésüknek köszönhetően olyan mászóerővel rendelkeznek, aminek köszönhetően a gravitáció sem jelent nekik akadályt.

"A macskákat hajlított karmaiknak köszönhetően bárhova fel tudnak mászni,de adott esetben azokat akár vissza is tudják húzni, ezáltal a simább felületeket is meg tudják hódítani. A karmok abban is segítenek nekik, hogy a különböző felületekbe meg tudjanak kapaszkodni, legyen az egy fatörzs vagy egy sima fal akár. " - meséli Celia.

A cicák vicces próbálkozásait, elképesztő mutatványait szerencsére egyre többen örökítik meg, amin a megdöbbenések mellett jókat mosolyoghatunk.

