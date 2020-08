Tóth Andi nemrég ismét kihúzta a gyufát néhány követőjénél, de most reagált a kommentelőknek.

Ahogy azt korábban megírtuk, Tóth Andi véletlenszerű cicivillantásba keveredett a Sztárban sztár sajtótájékoztatóján. Egy fehér nadrágos ruhában vonult be, de sokak szerint már a dekoltázs mélysége is igen merésszé tette a szettjét, ám a melltartó hiánya és a ruha szabása szinte garantálta a mellbimbó villantást, ami meg is történt.

Az eset kapcsán sok követő elmondta a véleményét: egyesek túlzásnak találják a sok negatív hozzászólást, amelyek megjelentek az énekesnő fotója alatt, mások azonban kíméletlenül odaszúrtak az énekesnőnek:

"Hát most sem sikerult felöltözni... de végülis elérted, hogy Rólad beszéljenek"

Andika, 19-kor is melltartó nélkül leszel műsorba?" - kérdezte egy másik követő, aki a 19.00 órára meghirdetett élőzésre utalt.



Az esetet Andi sem hagyta szó nélkül, így még az élőzés előtt elárulta, mi volt eredetileg a célja:

Pedig esküszöm csak megpróbáltam besétálni anélkül, hogy pofára esnék".