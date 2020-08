Varga Viktor korábban így nyilatkozott:

A hétvégén is együtt voltam az angyallánnyal, meglátogatott és jól éreztük magunkat. Nincs ebben semmi fura, szeretjük egymás társaságát, de a kapcsolat már nem működött. Szerintem ezt mind a ketten beláttuk, ezért tudunk még most is nagyon jól szórakozni együtt.

Úgy látszik, Viktor és Anita szakításuk ellenére is nagyon szeretnek együtt lenni, erről árulkodik legújabb közös fotójuk is, amin egy vízparton ölelkeznek - a képet IDE kattintva tudod megnézni. Lehetséges, hogy mégsem tudták lezárni a köztük lévő kapcsolatot, erről árulkodik egy ismerősük beszámolója is, melyet a Ripostnak mesélt el:

„Nagyon sokat vannak együtt, igénylik egymás társaságát. Különleges kapcsolat van köztük. Nem szoktak erről beszélni, számukra ez természetes, éppen ezért illenek össze ennyire. Lehet, hivatalosan nem mondják ki, de olyan, mintha együtt lennének"