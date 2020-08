Kisoroszi szigetcsúcs

Kisoroszi a Szentendrei-sziget egyik legkedveltebb települése, amit két oldalról is a Duna fog közre. A fővárosból gyorsan megközelíthető, hiszen mindössze 50km-re található, így akár egynapos kiránduláshoz is jó választás. Ha kellemes időtöltésre vágysz, távol a város zajától, akkor látogass el a szigetcsúcsra, amely a Szentendrei-sziget legészakibb pontja, és páratlan panorámát kínál a látogatóknak. Lehetőséged van kenut bérelni, sátrazni, vagy csak fürdőzni egyet a Dunában, amely ezen a területen rendkívül tiszta.

A szigetcsúcs természetvédelmi terület, és szerencsére ezt a kirándulók is tiszteletben tartják. Igazi nomád paradicsommá nőtte ki magát az évek során, ahova kutyával és gyerekekkel is érkezhetsz. A szigetcsúcson étkezési lehetőség is biztosított, valamint szállások is akadnak pár kilométeres körzetben, ha esetleg nem lenne kedved sátrat verni.

Nagymaros

Szintén nagyjából 50 kilométert kell utaznunk, ha Nagymaros felé vesszük az irányt, amely Vácról nyugatra, a Duna bal partján helyezkedik el. Tökéletes választás, ha aktív kikapcsolódásra vágysz, hiszen Nagymaros pontosan szemben van Visegráddal, így a várat, valamint a Salamon-tornyot is láthatjuk a kulturált Duna-parti sétányon haladva.

Ez a település is kifejezetten családbarát: gyerekekkel és kutyával is kényelmesen látogatható. A parton számtalan cukrászda és étterem sorakozik, valamint ott van a Julianus-kilátó is, ahova mindenképpen érdemes elsétálni, ha Nagymaroson jársz.

Zebegény

Budapestet alapul véve Zebegény az egyik legtávolabbi település a Dunakanyarban, de még ide is el lehet jutni nagyjából 1-1,5 óra alatt, hiszen a fentebb említett Nagymarostól nem messze található. Ugyanúgy, mint Nagymaros és Kisoroszi esetében, Zebegényben is magával ragadó táj fogad minket, illetve rengeteg étterem és kocsma – a teljesen hétköznapiaktól kezdve a luxus vendéglátásig.

Zebegény azok számára is jó úti cél lehet, akik a városnézésen túl kis mozgásra is vágynak: itt ugyanis számos túraútvonal közül választhatunk, melyek a Hegyes-tetőn található Julianus-kilátóhoz vezetnek, ráadásul Zebegényben kiváló bicikliutak is rendelkezésre állnak, így a bringázás szerelmesei is hódolhatnak kedvenc hobbijuknak.