Ez az ötödik évadunk, és büszkék voltunk rá, hogy mennyire biztonságos a strandunk, pedig évente 200 ezer vendég is megfordul nálunk. Úgy tudom, többen is végignézték, amint a szerencsétlenül járt fiatalember elsüllyedt a vízben. Rejtély, miért nem riasztották rögtön a vízimentőket, pedig két irányban is van belőlük egy-egy a parton.

- nyilatkozta a Gerendai Károly, a Lupa Beachet üzemeltető cég tulajdonosa.

Az ügyben még megszólalt Wágner László 19 éves diák, aki nyaranta vízimentőként szolgál a Lupa Beachen. Ő is segített a mentőknek az újraélesztésben.

„Este fél nyolc lehetett, amikor a fiatalember a parttól pár méterre bajba került. Amikor felbukkant, levegőért kapkodott, a kezével csapkodott, majd némán elmerült. Két lány ezt végignézte a parton, ők két másik vendégnek szóltak, tíz percig együtt keresték a férfit, majd segítséget kértek a strand személyzetétől. Ahol elmerült, ott 4 méter mély a víz, a kollégám hozta fel és húzta ki őt a partra. Összesen tizenöt percig lehetett a víz alatt, egész nap csak egy zacskó chipset evett, talán ezért nem volt ereje tovább küzdeni. Én a mentőknek segítettem az újraélesztésben, de sajnos már nem lehetett megmenteni az életét" - mesélte megrendülve.

Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, azonban a rendőrség még vizsgálja az esetet.