Harangozó Teri világ életében profi volt a szakmájában. Nem csak azért, mert olyan klasszikus slágert adott nekünk, mint a "Mindenkinek van egy álma", hanem azért is, mert a magánéleti nehézségeit sosem éreztette a rajongóival. Ennek talán az az oka, hogy noha voltak tartós párkapcsolatai, élete legtartósabb szerelmi kapcsolata mégis a zenéhez, a közönséghez volt köthető.

"Soha nem volt előtérben a magánéletem, maximum 5 évig bírtam egy férfi mellett. Az első férjem civil volt, a második terelgette a pályámat, vele 4 évet éltem Los Angelesben" - vallotta be korábban Teri, aki azt is elárulta, Tibor elképesztően, már-már betegesen féltékeny volt még arra is, hogy ki szolgálja ki az énekesnőt a sarki boltban. Teri egy idő után már életveszélyben érezte magát a férfi mellett, többek között ezért költözött haza Magyarországra. Az énekesnőről azt is tudni lehetett, hogy sosem várta meg, míg vele szakítanak. Ha úgy érezte, elromlottak dolgok, inkább ő mondta ki az utolsó szót - nyilatkozta korábban a Borsnak.

Sokan furcsának találják, hogy Teri miért nem vállalt gyermeket, hiszen rengeteg szeretet és törődés lakozott benne, de mint kiderült, ő pontosan tudta, mi a célja az életben, és ezt sosem tévesztette szem elől:

Én nem családanya akartam lenni, hanem énekesnő. És volt, hogy teherbe estem többször is. Mindig éppen rossz időben, amikor nem törhetett ketté a karrierem. A második férjemtől is állapotos lettem. Titokban elvetettem a gyereket, csak a házvezetőnő és az orvos tudott róla" - írta meg a hot! Magazin.

Az is tudvalevő, hogy az édesanyját szerette a legjobban a világon, aki nem csak anyaként, hanem legjobb barátnőként volt jelen Teri életében. Éppen ezért nem tagadta soha, hogy édesanyja 2008-as halála után már semmi sem volt ugyanolyan, mint régen.