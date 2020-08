Mennyi az annyi?

A várandósság ideje alatt a kismamák gyakran hallják:

kettő helyett kell enni! Az egészséges hízás azonban a terhesség idején 7-12 kg közé tehető, a testsúly pedig fokozatosan gyarapodik, bár nem egyforma ütemben. A várandósság kezdetén a szervezet enegiaszükséglete 5-8%-kal növekszik csupán, ami nagyjából 150 kalóriát jelent, míg a harmadik trimeszterben ez az érték már akár a 300 kalóriát is elérheti. 150 kalória például 1 zsemle, 1 banán, 50 g sajt vagy 3 dl tej, így látható, hogy dupla adag ételre egyáltalán nincs szüksége a szervezetnek a terhesség idején, legfeljebb egy kis kiegészítésre és leginkább olyan minőségi alapanyagokra, amelyek elengedhetetlenek a baba megfelelő fejlődéséhez.Korábbi cikkünkben már górcső alá vettük, hogy pontosan mik is ezek, most pedig lássunk néhány ötletet a napi menü megtervezéséhez.



ReggeliReggelire érdemes energiát adó szénhidrátot fogyasztani, de mivel a baba fejlődése miatt a fehérjebevitelt is meg kell emelni kissé, így ilyen típusú ételeket is nyugodtan együnk ébredés után. Jó választás tehát a teljes kiőrlésű pirítós vajjal, avokádóval, felvágottal, túrókrémmel, de a gabonapehely vagy a tojásrántotta is alkalmas napindítónak. A bőséges reggelit pedig öblítsük le egy pohár friss gyümölcslével, citromos teával vagy kakaóval.



Tízórai és uzsonnaA főétkezések között, hogy megtartsuk az energiaszintünket és ne törjön ránk farkaséhség, fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket, joghurtot, aszalványkat vagy olajos magvakat.



EbédEbédre tápláló, ugyanakkor könnyen emészthető ételeket érdemes választani, amelyek tartalmaznak zöldségeket, szénhidrátot és fehérjét is. Ilyen a brokkolikrémleves serpenyős lazaccal és salátával, a rakott cukkini, amelyet krumplival és fokhagymás csirkemellel rétegezünk, de akár egy hideg tésztasaláta vagy egészséges szendvics is megfelelő lehet.



VacsoraVacsorára – főleg, ha ebédre szendvicset vagy tésztát fogyasztottunk - válasszunk olyan meleg étel, amelynek magas a fehérjetartalma. Ez lehet sovány hús (szárnyasok, sertés, marha, borjú) vagy hal, köretnek pedig együnk hozzá rizst, kuszkuszt, kevés zsiradékkal készült krumplit, hüvelyeseket és/vagy zöldségeket. Ha ebédre kiadósabb meleg ételt ettünk, akkor a vacsora lehet guacamole, kőrözött, padlizsánkrém, tojáskrém pirítóssal, pitával, zsemlével vagy bármilyen – lehetőleg teljes kiőrlésű – pékáruval és sok-sok zöldséggel.



A megfelelő folyadékbevitelről se feledkezzünk meg, amely napi 2-3 litert jelent. Ennek nagyobb része víz legyen, de a frissen préselt zöldség- és gyümölcslevek is jól jöhetnek rost- és vitamintartalmuk miatt. Kerüljük azonban a cukros és/vagy szénsavas üdítőket, a koffeint és természetesen az alkoholt. Egyes ételeket nem ajánlatos a várandósság alatt fogyasztani, ezekről korábbi cikkünkben olvashatsz.