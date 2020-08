Ahogy azt korábban megírtuk, Radics Gigi nem is olyan régen, március végén mutatta be szerelmét a nagyvilágnak. Májusban az Instagram-oldalán pedig újabb örömhírrel jelentkezett: kiderült, hogy az énekesnő várandós. Giginek azóta hatalmasra kerekedett a pocakja, és a napokban ünnepelte 24. születésnapját.

Most pedig egy őszinte posztot tett közzé a várandósság és az anyaság kapcsán: íme Gigi megható sorai.

"Áldott állapot" minden szakasza gyönyörű és próbálom is kihasználni... persze vannak rosszabb napok, amikor legszívesebben aludnék és lustálkodnék egész nap. Nagyon összetett dolog a várandósság tényleg vannak napok, amikor terhesnek érzem magam mert "terhes terhesnek lenni"

De a maga minden nehézségével megéri, mert már most érzi az anyaságra felkészülő lelkem, hogy anyának lenni a legeslegszebb, legjobb dolog a világon. Ennél nincs szebb és izgalmasabb egy ember életében! Nagyon várom már, hogy a mi csodánkat a karjaimban tarthassam, akkor leszek igazán boldog, amikor felkelhetek hajnalban és ápolhatom, táplálhatom és szeretgethetem őt. Várandósság alatt rengeteg ijesztgetést hallottam már innen onnan, hogy iszonyatosan fájni fog a szülés, fárasztó lesz, amikor majd hajnalban kelni kell a picihez blah, blah biztos így is lesz, de ez az, amire legkevésbé gondolok a legmélyebb karikákat is fogom szeretni a szemem alatt mert a kislányom miatt lesz.

Sokan kérdezik, hogy nem félek-e a szüléstől? A válaszom, nem sőt várom már! Nem csak azért, hogy túl legyek rajta, hanem mert tudom, hogy akárhogy is lesz, megéri és életem leggyönyörűbb napja lesz, amikor megpillanthatjuk! Ti hogy vagytok ezzel kismamák? Legyünk kemények és erősek!!! A mi testünk mindent kibír" - írja Instagram-oldalán.