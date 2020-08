Tóth Andi és Szabó Ádám kapcsolatának vége, ezt ők maguk is megerősítették. Habár eleinte nem akartak beszélni a körülményekről, az énekesnő mégis megtette Instagram-oldalán, miután egy hatalmasat villantott a Sztárban sztár sajtótájékoztatóján.

Ugyan először azt mondta követőinek, szépen halkan váltak el útjaik, egyből hozzátette, nem is volt az olyan halk elválás. majd arról is beszélt, hogy amint kitudódott, nem élnek együtt, folyamatosan csörgött a telefonja. Nem elég, hogy benne vagy egy ilyen borzasztó kapcsolatban, még zaklatnak is" - mondta.

Azóta nem találkoztak, hogy szakítottak, a sajtótájékoztatón azonban kénytelenek voltak, hiszen mindketten szerepelni fognak a TV2 műsorában. "Ne arra számítsatok, hogy kikaparom a szemét, ha meglátom, de arra sem, hogy szépen fogok rá mosolyogni" - árulta el Andi. "Nem békében váltunk el, nem is valószínű, hogy békében fogok rá gondolni valaha" - idézi a Bors Andit.