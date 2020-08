Kelemen Anna nem csak elárulta a véleményét, hanem a rajongókét is megkérdezte.

A csontsoványra fogyott Kelemen Anna, akinek fenekét alulról nyaldossák a habok, időnként olyan oldalát is megmutatja a követőinek, amire álmunkban nem gondolnánk. Nemrég például ezt a fotót posztolta, ami merőben eltér attól, amihez hozzászoktunk tőle.

Most azonban egy új videót osztott meg a követőivel, amelyben a koronavírus elleni vakcináról beszél, illetve kikérte a rajongók véleményét is. Természetesen ezt is tetőtől-talpig szexibe öltözve tette.