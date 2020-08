A gyógynövények természetes módon segíthetnek a fogyókúrában és az immunerősítésben. Szervezete természetes támogatása egyre több ismert ember számára is fontos, Keleti Andrea, Szögeczki Ági, Bay Éva és Madár Vera is emellett teszik le a voksukat és erről meséltek is a TV2 Több mint testŐR műsorában.