Két éve még 107 kilót nyomott a humorista, de egészsége érdekében változtatott az életmódján. Ennek köszönhetően már 17 kilótól meg is szabadult.

"Szerencsére nem betegség miatt fogytam le, hanem azért, hogy ne legyen komolyabb egészségi problémám. A tavalyi kontrollon magasabb volt a cukrom és a koleszterinem a kelleténél, mire a doki felírt nekem egy koleszterincsökkentőt, és azt javasolta, bánjak csínján a szénhidrátokkal. Számítottam rá, hogy hatvan felett lejárhat a garanciám, és még aznap életmódot váltottam. Az esti evést elhagytam és minden reggel futok egyet a kutyánkkal. Ő a személyi edzőm" - mondta a Blikknek.