A vintage stílus egy olyan irányzat, amelyre jellemző a régi, ódon hangulat, ugyanakkor nem kelt poros és avítt benyomást, sőt az összhatás kifejezetten modern és elegáns. Mégis hogyan lehet ezt a különleges atmoszférát megteremteni az otthonunkban? Körültekintéssel és részletes tervezéssel.



A régi idők romantikus bájaTalán modern romantikaként lehetne leginkább jellemezni a vintage stílust, amelyben remekül megfér egymás mellett a „romantika" múltidéző hangulata és „modernség" korszelleme. A vintage tehát nem egyenlő a nagyi összes bútorának lakásunkba zsúfolásával vagy a lomtalanításon kirakott ócskaságok felhalmozásával, ugyanakkor nem zárja ki, hogy pl. egy déditől örökölt fésülködőasztalt vagy épp mások által már haszontalannak nyilvánított kincset újragondoljunk és elhelyezzünk az otthonunkban. A titok pedig az „egy" és a „jól megválogatott" kifejezésekben rejlik! Mert a kevesebb itt is több!



Ne feledjük, a vintage nem retró, nem dohos, nem koszos, nem ócska, hanem elegáns, exkluzív és modern annak ellenére, hogy régies is. Ezt az enteriőrt pedig úgy teremthetjük meg, ha jól átgondoljuk a koncepciót és megválogatjuk a lakás berendezését.



Így lehet a te otthonod is vintage hangulatúA vintage alapszíne a fehér és annak különféle árnyalatai: törtfehér, ekrü, tojás- és krémszín. Érdemes a falakat és az otthonunk főbb elemeit ilyen tónusokban megálmodni, mert ezek csodásan megférnek a barnával és a feketével, amelyek szintén a stílushoz nagyon közelálló színek. Mindez letisztultságot és eleganciát kölcsönöz a lakásnak, amelyben ezután remekül fognak mutatni az olyan különleges, vintage darabok, mint egy kristálycsillár, egy hatalmas fával vagy cirádás fémmel keretezett tükör, egy antik öltözőasztal vagy egy kovácsoltvasból készült ágy.



A drapériák szintén legyenek világosak, netán kissé sárgásak, mintha már az idő nyomot hagyott volna rajtuk. A vintage otthon szinte kötelező eleme a csipke, a hatalmas utazóláda és a csodás, antik hatású gyertyatartók. Ám vigyázat, ne essünk túlzásba! Nehogy minden régies legyen a lakásban, mert akkor inkább nyomasztó hangulatot fog árasztani, mintsem modern romantikusat.

Legyen például a nappali ülőgarnitúrája mai, akár skandináv stílusú vagy a dohányzóasztal minimalista, fémlábakon álló üveglap, ezek ugyanis olyan semleges alapdarabok, amelyek mellett még csodásabban fognak mutatni az ódon hangulatú lakberendezési elemek.



Akit némi kézügyességgel is megáldott az ég, az nyugodtan antikolhat maga is. Számos olyan technika létezik, amellyel saját kezűleg is patinássá varázsolhatunk egy-egy dísztárgyat, de akár a bútorok fogantyúinak lecserélése vagy az eszegyszerű festék-csiszolópapír kombináció is csodákra képes.

