Az újdonsült anyuka, Király-Virág Anita a Blikknek mesélt arról, hogy miért döntött úgy, hogy kisfia, Kolen születése után 3 hónappal újra visszamegy dolgozni.

"A Hatoslottó sorsolása egyrészt nem mindennapos munka, másrészt az utazással, sminkeléssel, a próbával és a felvétellel együtt nagyjából három órát töltöttem külön a kisfiamtól, Kolentől. Ennél hosszabb időre egyelőre nem is szeretnék tőle távol lenni. Bár minden baba más, és a családok helyzete is eltérő, azt gondolom, féléves kortól talán már egy kicsit könnyebb a picit pár órára a rokonokra bízni, de természetesen az az ideális, ha a kismama minél tovább otthon tud maradni a gyermekkel" - nyilatkozta a fiatal édesanya, aki a szülés után már most bombaformában van.

Viktorral szerencsésnek mondják magukat, mivel a nagyszülőket bármikor tudják ugrasztani, ha segítségre van szükségük. A mostani alkalommal is az egyik nagyszülő vigyázott a picire.

"Édesanyám, aki Kolennel együtt eljött velem a felvételre. Hiába voltak csak pár méterre tőlem, folyamatosan üzentünk egymásnak, hogy mi a helyzet. Amikor írt anyukám, hogy sír a pici akkor egyből ideges lettem, úgy éreztem, hogy ott kéne lennem vele, pedig tudtam, hogy nagyon jó kezekben van. Jövő héten is forgatok, akkor az apukája, Viktor vigyáz majd a kicsire" - mesélte Anita, akinek furcsa volt más környezetben lenni, visszatérni a munka világába.