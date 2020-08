Az RTL Reggeli műsorában beszélt az újdonsült feleség, Nyári Dia arról, hogy sikerült 20 kg-ot önsanyargatás nélkül leadnia. Teljesen életmódot váltott, bár korábban is sokat sportolt, de most már elképzelhetetlennek tartja az életét futás nélkül.

"Kiderült, hogy vannak egészségügyi okai annak, hogy nem tudok lefogyni, meg hogy ez nem is annyira jó és akkor szakember összeállított nekem étrendet meg elmondta, hogyan kellene sportolnom. Előtte is sportoltam, előtte is megpróbáltam odafigyelni az étkezésemre, de az inzulinrezisztenciánál nem elég, hogy megpróbálod, mert ott azért egy speciálisabb dolog kell ehhez az egészhez" - mesélte Dia.

Diának azóta a futás lett a szenvedélye, amit edző társaságában űz.