Dokumentomfilm készül John Lennon 1980-ban történt meggyilkolásáról, amit az edinburghi televíziós fesztiválon jelentett be a Sky csatorna tényműsorokért felelős vezetője, Poppy Dixon - írta meg az Origo.

A dokumentumfilm, ami a világhírű zenész halálának körülményeit mutatja be a Let Me Take You Down címmel fog megjelenni még az év végén.

A filmben helyet kap John Lennon gyilkosa, Mark David Chapman, aki beszámol arról, hogy valójában miért is követte el a gyilkosságot.