Nagyon vigyáz ránk a színház, különösen figyelnek a higiéniára, illetve mi is egymásra. Fontos a bizalom és a figyelem, hiszen elég, ha egyetlen ember, akár akaratán kívül behozza a vírust, és kész a baj. Hatalmas öröm a színpadon állni, de bevallom, rettegek a koronavírustól – mesélte a színésznő a Blikknek, majd így folytatta:

"Bent ül több száz ember, és alig pár nézőn láttam maszkot, ami elszomorít és meg is rémiszt kicsit. Egy olyan kis térben, ahol több száz ember együtt lélegzik és nevet – szerencsére nagyon sokat az előadás alatt –, be kellene tartani az óvintézkedéseket. Arról nem is beszélve, hogy bár mi a színpadon állunk, mi is veszélynek vagyunk kitéve. Igyekszem óvatos lenni, nem is nagyon fogadok vendéget, de ha igen, akkor azonnal nyomom a kezébe a fertőtlenítőt."