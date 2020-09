Ha keményen dolgozol azért, hogy leadd a felesleget, vagy megtartsd a súlyodat, akkor nem árt tisztában lenni azokkal a szokásokkal, amelyek hátráltathatnak ebben, és tönkreteszik azt a munkát, amit belefektettél. A súlyvesztés egy hosszú folyamat, amely életmódváltoztatással kezdődik, a kitartásunk pedig sokszor nagyban múlik azon, hogy milyen gyorsan jelentkezik az eredmény. Ezért fontos, hogy kiiktassuk azokat a tényezőket, amik akadályoznak bennünket anélkül, hogy tudnánk róla. Ezek a vacsora körüli szokások hátráltatnak a célod elérésében.

Ne vacsorázz későnAzok az emberek, akik későn vacsoráznak, nagyobb eséllyel fogyasztanak olyan ételeket, amelyek hízlalóbbak, vagy túlfogyasztást eredményeznek. A korai vacsora viszont segít abban, hogy egészséges ételt fogyasszunk, mivel jó eséllyel nem vagyunk kiéhezve, így tartani tudjuk magunkat az előre eltervezetthez.

Figyeljünk az ételek összetételéreA kalória számlálása egyáltalán nem elég a felesleg leadásához, az is fontos ugyanis, hogy milyen tápanaygokkal visszük be a szükséges kalóriát. Rostot, fehérjét és zsírt is megfelelő arányban kell tartalmaznia az ételnek ahhoz, hogy kielégítsék a szervezetünk igényeit, és ne éhezzünk meg egy óra múlva ismét. Ha ugyanis nem visszük be a megfelelő tápanyagokat, kicsit később gyakran engedünk a nassolnivalók csábításának.

Ne maradj fent sokáigNagyon fontos, hogy a hét nagyobb részében eleget aludjon az ember. A súlygyarapodás gyakori oka ugyanis az is, hogy a szervezet hosszú ideig nem tudja magát kipihenni.

Ne ücsörögj étkezés utánAz emésztőrendszernek is jót tesz, ha étkezés után egy könnyed sétára indulunk, ráadásul ezzel a súlyvesztésünket is elősegítjük.