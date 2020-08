Anikó Instagram sztoriban válaszolt meg pár követői kérdést, az egyik pedig a melleire vonatkozott:

Szia! Ki csinálta a cicid, illetve mekkorát kaptál?

A műsorvezető nem kerülte ki a válaszadást, őszintén mesélt:

Egy kisregényt lehetne írni arról, hogy a nő hogyan látja a saját melleit. De abban talán egyetérthetünk, hogy szinte kivétel nélkül mind találunk rajta némi kifogásolnivalót - kezdi Nádai Anikó, aki beismerte, hogy szoptatás után döntött úgy, hogy szilikont tetet a kebleibe, bár korábban is fontolgatta, hogy megnagyobbítja őket. Most azonban ebben is változás állhat be.

"295 van bent, viszont az utóbbi időben elgondolkodtam, hogy kivetetem..."