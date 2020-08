Anno Fenyő Miklós fedezte fel Szandi tehetségét, és karolta fel a fiatal lányt. Most viszont úgy tűnik, az énekes Blankában is látja a sztárt, ezért megkérte, hogy lépjen fel vele.

Fenyő Miklósnak jó érzéke volt a tehetségek felfedezéséhez, anno ő látta meg a tinédzser Szandiban az énekesnőt. Fenyő sokáig egyengette a sztár karrierjét, aki már szinte családtagként tekint rá. Éppen ezért sokszor vendégeskedik náluk, így történt, hogy hallotta énekelni Szandi húszéves lányát, és úgy érezte, ezt az élményt másokkal is meg kell osztania.

„Az ötlet onnan jött, hogy nemrég egy családi összejövetel során hallottam egy kislányt énekelni. Korábban, 32 évvel ezelőtt is hallottam egy kislányt, az anyukáját, aztán lett belőle, ami lett... Tudjátok. Most meghívtam a kislányát, hogy a színpadon velem énekeljen. Amit én hallottam tőle, azt mindenkinek hallania kell" – írta közösségi oldalán Fenyő.

Így az énekes a Margitszigeti Szabadtéri Színház színpadán lép fel Blankával.

„Olyan, mintha a fogadott apukám lenne, ő pedig úgy viszonyul Blankához, mintha a nevelt unokája lenne. A lányom egyébként nagyon meghatódott, amikor Miki bátyám megkereste, hisz roppant megtisztelő ilyen fiatalon, ilyen nagy művésszel egy színpadon állni és duettezni" – mesélte Szandi a Borsnak.

Az énekesnő nagyon izgul lánya miatt, hiszen ez lesz az első komoly fellépése.

„Mi már többször is duetteztünk együtt, és több közös dalt is készítettünk, ám Blanka most először áll egyedül ilyen nagy színpadon. Persze közös számmal is készülnek Mikivel, de ez legyen meglepetés"