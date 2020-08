A Balatoni Nyár idei idényében műsorvezetőként debütált Somossy Barbara, aki amellett, hogy nagyon örült az új kihívásnak és munkalehetőségnek, a sors ajándékaként tekintett a Balatonon töltött napokra.

"A szüleim néhány éve költöztek le véglegesen Dörgicsére, és alig akarták elhinni, hogy az egész nyarat a közeli Révfülöpön, illetve itt, velük fogom tölteni. Gyakran egyenesen ide jöttem a forgatásról" - kezdte mesélni a Blikknek a gyönyörű műsorvezető.

"Utoljára kamaszkoromban töltöttem ennyi időt a szüleimmel. Még most sem hiszem el, hogy műsorvezetői pályafutásom eddigi legfontosabb időszakában velük is lehettem" - folytatta boldogan Barbi.

A műsorvezető édesapja, a válogatott vízilabdázó, Somossy József lelkesen mesélte, hogy milyen boldogsággal töltötte el, hogy a lányát ilyen sűrűn látta az elmúlt hetekben.

"Számunkra új élet kezdődött, amikor ideköltöztünk, és nem lehet szavakba foglalni a boldogságot, hogy ennek most a kisebbik lányunk is a részévé vált. Sportolóként nem tudtam annyi időt tölteni a lányaimmal, amennyit szerettem volna, de most szó szerint visszakaptuk Barbarát" - foglalta össze az édesapa.

Barbi olyannyira megszerette a Balatoni hétköznapokat, hogy egyáltalán nem vágyik vissza a fővárosba.

"Azon kaptam magam, hogy nem vágyom vissza a fővárosba. Annyira felvettem a magyar Toszkána életérzését. Reggelente elmegyek futni, majd édesanyámmal reggelit készítek. Aztán sziesztázom a függőszékben, almát szedek, besegítek édesapámnak a traktoros fűnyírásban, vagy anyukámmal munkálkodunk a veteményesében, de már a szüretre is készülünk. Az is előfordul, hogy átmegyek a közelben lakó barátaimhoz egy kis lovaglásra" - zárta le a szőke szépség.