Jövő héttől ismét hallható lesz Bochkor Gábor hangja reggelente, mégpedig a Retro Rádióban. A sztár ennek kapcsán vendégeskedett Abaházi Csaba műsorában, ahol azt nyilatkozta, szerinte nincs olyan női műsorvezető, aki egyenrangú partner lenne számára szakmailag, és megközelítené a férfiak szintjét.

Egyedül két kollégáját emelte ki, akik még talán megüthetik a mércét:

„Egyébként Magyarországon nincs is nagyon - ha most tévét veszel alapul - gyakorlatilag olyan női műsorvezető, aki személyiségként átütő és szereti is a közönség, én mondjuk Claudiát tudom mondani, meg mondjuk Ábel Anitát" – mondta Bochi.

Érdekes, hogy nem sorolta ide egykori kedvesét, Várkonyi Andreát sem, aki az utóbbi években több műsort vezetett a TV2-n és a Life TV-n is.

„Szóval nehéz olyan nőt találni, aki szerethető is, és valamilyen szinten vicces is, van véleménye és kiáll a férfiakkal szemben. Általában a nőket arra használják, hogy csinibaba vagy szexi lady legyen. Én örülnék, ha lenne ilyen..." – folytatta Bochkor.

Természetesen ezt a hölgyek sem hagyták szó nélkül, Vágó Piros felháborodott a kijelentésen:

„Orcátlan, meglepő és furcsa ez a lesajnáló kijelentés" – kommentálta a női rádiós.