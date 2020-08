A világsztárnak jó pár évvel ezelőtt megromlott a kapcsolata édesanyjával, a nő ugyanis nem tudta elfogadni Elton John párját. Három évvel ezelőtt Sheila elhunyt, de az énekes most is azt érzi, hogy nem hiányzik neki.

Elton John meglepő kijelentést tett elhunyt édesanyjáról. A sztár már több mint 15 évvel ezelőtt csúnyán összeveszett a nővel, és azóta nem beszélt vele. Sheila ugyanis egyáltalán nem tudta elfogadni az énekes szerelmét, Davidet. Ráadásul Elton szerint a nő egész gyerekkorában rideg és utálatos volt vele.

A pár két gyereket is örökbe fogadott, akik már kilenc illetve hétévesek, de Sheila sosem látta unokáit.

Néhány éve megbetegedett, de ez sem hozta meg kettőjüknek a várt békülést. Elton John ugyan anyagilag gondoskodott róla, de továbbra sem beszéltek. Sheila 2017-ben elhunyt.

Ám az énekes most is úgy gondolja, jobb, hogy nem tartották a kapcsolatot, és nem volt az élete része az utóbbi időben.

„Nem utálom az anyámat. Törődtem vele, de nem hiányzik az életembe" – vallotta be a sztár a RollingStone Magazinnak.