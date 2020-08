Zsoltitól engedélyt kaptam, és egyébként is megszerettem/szerettük volna osztani Veletek, mert mérhetetlenül büszke vagyok rá, hogy megcsinàlta azt, amit a fejébe vett. Áprilisban, egy bolondos házibuliban @molnarzsolt1983 fogadott egy kedves barátunkkal (ez a nyár nálunk a fogadásokról szólt) - röviden a lényeg: szeptember 1-ig 6, azaz hat (!) darab kockát kell villantania. Zsolti azt mondta, hogy már csak azért is megcsinálja, a másik fél pedig erősen kételkedett benne. A fogadás tárgya egy utazás volt - szóval Zsolti erősen motivált volt.Májusban elkezdte a kemény diétát, és a karantén után a napi kétszeri edzést a szemelyedzője segítségevel! Az utolsó napok, sőt - az utolsó egy hét elég kemény volt, már nekem is az ideigeimre ment... - volt, hogy arra keltem éjszaka, hogy ő hangosan kínlódik, mindjárt meghal... (persze átéreztem, ezért próbáltam türelmes lenni) Kb. 22 kilótól szabadult meg ezalatt a néhány hónap alatt, és a kockákat is szépen oda pattintotta a hasára. Tényleg szó szerint megszenvedett érte, de a lényeg, hogy megcsinálta. Reméljük ezzel másokat is tud majd motiválni, mert semmi sem lehetetlen csak akarni kell. De azt nagyon!Büszkék vagyunk Rád Babeee!!Az első kép áprilisban készült, azon a bizonyos éjszakán, amikor a fogadás kezdetét vette... (mondhatni, már majdnem megszult a Zsolti) a másik képet pedig tegnap dokumentáltuk, augusztus 29-én) Bravo! Bravo! Bravo! Így kell ezt csinálni! - írta büszkén Csilla.