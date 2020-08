Exfelesége, a művészettörténész Blythe teregette ki Dan Brown szennyesét: állítja, bizonyítékai vannak arra, hogy az elmúlt hat évben az írónak négy szeretője is volt, akikre ráadásul közös vagyonukból rengeteget költött, a felére csökkentve azt - írja a Daily Mail.

Sőt, szerinte - amit részben pár éve Dan is elismert - a világsikert jelentő A Da Vinci-kód is az ő ötletéből született. A pár fél éve vált el, és most a volt feleség pert indít az író ellen, melynek fő tárgya a pénz.