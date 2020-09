Azt kérik tőle a férfiak, hogy őket is szoptassa meg.

A New York-ban élő 40 éves édesanya, Michelle Palmer sokkoló üzeneteket kap férfiaktól. Michelle egyébként elhivatott aktivista, aki az Instagram-oldalán beszél a szoptatás fontosságáról. Az anya nemrég arról számolt be, hogy megdöbbentő üzeneteket kap egy-egy szoptatós fotója után. Többek között azt kérik tőle, hogy őket is szoptassa meg – írja a DailyStar.