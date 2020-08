Előző cikkünkben már írtunk róla, hogy bár a szoptatás a legjobb és a legtermészetesebb módja a csecsemő táplálásának, mégsem megy mindenkinek azonnal, varázsütésre. Sokak semmiféle nehézségbe nem ütköznek a baba mellből történő etetése során, mások azonban kínszenvedésnek is megélhetik. Most, az anyatejes táplálás világnapján, az utóbbi helyzettel küzdő édesanyáknak szeretnénk egy kis segítséget nyújtani azzal, hogy számba vesszük a leggyakrabban előforduló, szoptatással kapcsolatos problémákat és azok lehetséges megoldásait.

Nem kényelmesNem minden édesanyának és babának kényelmes azonnal a szoptatás. A legtöbb élethelyzethez hasonlóan, ehhez is hozzá kell szokni és a csecsemőnek valamint a mamának is ki kell tapasztalnia, hogy melyik testhelyzetben érzik magukat a leginkább komfortosan. A szoptatási pozícióknak csak a képzeletünk szabhat határt, így érdemes kísérletezni és megtalálni a legmegfelelőbbet. A három legjobb pozícióról korábbi cikkünkben olvashatsz.

Érzékeny, kisebesedő mellbimbókEzt a nagyon gyakori problémát általában a szervezet felkészületlensége okozza. Főleg az első babánál az édesanya teste egyserűen nincs hozzászokva az ilyesfajta igénybevételhez. A szopás ugyanis egy nagyon erős fizikai kontaktussal jár és gyakran előfordul, hogy mivel a csecsemő nem az egész mellbimbót kapja be, a nyelvével, szájpadlásával erősen dörzsöli a bimbót szopás közben.



Ebben az esetben érdemes a védőnő vagy szoptatási tanácsadó segítségét kérni, hiszen ha egyszerűen csak a rossz technika okozza a problémát, az gyorsan megszüntethető. Ha azonban a baba és az édesanya is mindent jól csinál a szakemberek szerint, akkor a fájdalom hátterében állhat lenőtt nyelv vagy valamilyen anatómiai elváltozás is, ennek megítélése és kezelése azonban már orvosi közbenjárást igényel.



Fájdalmas csomó(k) a mellbenAz elzáródott tejcsatornák miatt kialakult fájdalmas csomók szintén sokaknál megnehezítik a szoptatást. Ez a probléma létrejöhet a túl ritka vagy nem hatékony szoptatás, a szoros melltartó, a sérült mellbimbó, a túl erős fejés, de akár a stressz miatt is. Tehát minden olyan tényező elősegítheti a csomók kialakulását, amely a tejvezetékekben a tej pangását okozza.



Ebben az esetben a legfontosabb, hogy a járatokat kiürítsük, s ennek leghatékonyabb módja, ha a babát minél gyakrabban mellre tesszük. Ezzel párhuzamosan próbáljunk rájönni az elzáródás okára is: vásároljunk új melltartót, amelynek megfelelő a mérete és kellő alátámasztást nyújt, ne viseljünk szoros ruhákat vagy változtassunk a szoptatási pozíción.

MellgyulladásAz emlőszövet gyulladását, azaz a mellgyulladást, magas láz, mellfeszülés, végtagfájdalom és az influenzához hasonló tünetek kísérhetik. Kialakulásának oka hasonló, mint a csomóké, azaz leginkább akkor fordul elő, ha a mellből nem ürül ki teljesen a tej vagy túl szoros a melltartó. A mellgyulladás ráadásul bakteriális fertőzésbe is átcsaphat, ennek ellenére semmiképpen se hagyjuk abba a szoptatást, a babát ugyanis nem fenyegeti veszély ilyenkor sem.



Ebben az esetben a legjobb megoldás, ha az érintett emlőből is folyamatosan szoptatunk, így segítve a mell teljes kiürülését. Szintén jót tehet a meleg borogatás, a meleg zuhany, a megfelelő folyadékbevitel és az ágynyugalom. Fejni ilyen esetben nem ajánlatos, mivel az túlzottan igénybe veszi az amúgy is érzékeny emlőt.



A szoptatás pillanatai alapvetően felemelőek és meghittek, sőt még a baba-mama közti kötődést is elősegítik. Ugyanakkor nem biztos, hogy a mellből való táplálás feltétlenül zökkenőmentesen zajlik minden családban. Ha a fenti problémákat tapasztaljuk, ne keseredjünk el, hiszen ezek a gondok nem egyediek, számos – főleg elsőgyerekes - anyuka küzd hasonló nehézségekkel. A legtöbb esetben azonban ezek a problémák az első néhány hét elteltével maguktól - vagy szakember segítségével - megoldódnak, így kétségbeesésre semmi ok!