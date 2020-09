A jóképű hollywoodi filmsztár, Chaning Tatum elképesztő dologgal állt elő. A minap jelentette be Instagram oldalán, hogy május 4-én jelenik meg az első, The One and Only Sparkella című képeskönyve - írja a The Hollywood Reporter.

A könyv megírásában 7 éves kislánya, Everly inspirálta, akivel a karantén időszakban rengeteg időt töltött együtt. A bezártság, a sok mese és játék ráébresztette, hogy annak ellenére, hogy felnőtt ember, benne is lakozik egy kisgyermek. A képeskönyvet kislányának dedikálta.

A könyv főhőse Ella, akit első iskolai napján kicsúfolnak az osztálytársai amiatt, mert szereti a csillogó dolgokat. Ella apukája azonban arra bíztatja a kislányt, hogy ne törődjön azzal, mit szólnak mások, vállalja önmagát, ha ő ebben érzi jól magát, akkor nyugodtan hordja a diszkós cipőit, a csillogós hátizsákját és szalagjait.