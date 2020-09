Az énekes nem volt elégedett 109 kilójával, szeretett volna lefogyni ebből egy kicsit. Már tízet sikerült is ledobnia, Horváth Boldi elárulta, nem ész nélküli edzéssel érte el ezt eredményt.

A Sztárban sztárban jól jön Horváth Boldi számára, hogy leadott tíz kilót, hiszen a következő adásban például Chert alakítja majd. Persze így sem lesz olyan nádszál karcsú, mint az énekesnő, de ő nagyon örül, hogy eredményes a fogyókúrája. Viszont még úgy érzi, nem érte el a célját.

„109 kilót mutatott a mérleg, ami nem tetszett. A cukor és a szénhidrát teljesen eltűnt az étrendemből, és már 10 kiló le is csúszott. Itt azonban nem állok meg: 95 kiló környéke lenne az ideális" – mondta a Borsnak.

Boldi azt is elárulta, hogy sikerült eddig megszabadulnia a felesleges kilóktól. Nem vágott neki hirtelen a kőkemény edzésnek, a fokozatosság elvét követi.

„Nem kezdtem el ész nélkül edzeni: gyógytornaszerű gyakorlatokkal mozgatom át az izmaimat, hogy később a komolyabb edzéseket is bírjam, és emellett teniszezem is"

A Kelemen Kabátban énekese sajnos most nem tud színpadra állni együttesével a koronavírus miatt, de nagyon örül, hogy a Sztárban sztár színpadán viszont énekelhet. Az első adásban Szikora Róbert bőrébe bújt, amit borzasztóan élvezett.

„A gyermekem imádta az első show-t, mondjuk neki mindig élmény, ha a tévében lát. Nem igazán próbáltam ki még magam ezen a platformon, de nagyon jól érzem magam. Robit meg kifejezetten nagy élmény volt utánozni, még ha nem is vagyunk hasonló alkatúak. Cher viszont komoly kihívás lesz a hét végén, mivel különleges a hangja, nem beszélve arról, hogy még – nem meglepő módon – életemben nem volt rajtam női ruha és magas sarkú. Nem feszengek tőle, hiszen játék és szórakozás" - mesélte Boldi.