Ahogy azt korábban megírtuk, Zita Annoni Instagram-oldalán közölte a jó hírt követőivel: augusztus 28-án megszületett kisfiuk, Gianfranco Máté. A sztármami egy tündéri fotót tett közzé, mellé írva azt is elárulta, hogy a kisfiú nevének jelentése "Isten ajándéka".

A büszke apuka is kiposztolta ugyanazt a képet, a posztjából pedig az is kiderül, hogy gyermekük 3850 grammal, és 55 centivel érkezett meg augusztus 28-án 17 óra 7 perckor. Most pedig újabb részleteket árult el:

"Megszületett a fiunk! A baba és a mama is jól van, nagyon boldogok vagyunk. Én is ott voltam végig a szüléskor. Most egy pici türelmet szeretnénk kérni, hadd legyünk túl az első időszakon, utána szívesen nyilatkozunk bővebben" - mondta a híres édesapa a Blikknek.