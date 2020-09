Nagy boldogság az Istenes-Csobot családban, hogy Adél megkapta első főszerepét Dobó Kata legújabb filmjében. Az itthoni munka viszont költözést is hozott magával.

Csobot Adél majdnem kiugrott a bőréből, amikor megtudta, hogy ő kapta meg a főszerepet Dobó Kata legújabb, El a kezekkel a Papámtól! című filmjében.

"Nem egyszerű ez az időszak, de nem panaszkodom, mert a filmforgatással nagy álmom válik valóra" - kezdte mesélni a fiatal anyuka.

A forgatások miatt a család most egy időre áttette a székhelyét Budapestre Németországból.

"A gyerekek is megszokták már a kétlaki életet, és nekünk sem okoz gondot. Továbbra is Németországban van a fő bázisunk, szeretnénk, ha a fiúk majd ott járnának óvodába, iskolába. Bence nagyon jó apa és igazi társam. Szerintem ezt a helyzetet is megoldjuk" - mondta boldogan Adél.