Új világba csöppent Csobot Adél, az énekesnő eddig csak sejtelemesen utalt rá Instagram-oldalán, hogy egy teljesen más szerepben mutatja meg magát, ám most elárulta a nagy titkot: Dobó Kata filmjében játszik majd.

Úszik a boldogságban Csobot Adél, az énekesnő már korábban mesélt arról rajongóinak, hogy egy "új világ" jött el számára. Most viszont végre kiderült, mire is utalt: filmszerepet kapott. Nem is akárhol tűnik majd fel, Dobó Kata alkotásában, az El a kezekkel a papámtól! című mozifilmben láthatjuk majd.

„Annyira jó, hogy végre megoszthatom veletek: az új világ, amit korábban említettem, életem első filmszerepére utalt! Megtiszteltetésnek és fontos lehetőségnek tartom, hogy részt vehetek az El a kezekkel a papámtól! című mozifilm alkotásában. A kaland még csak nemrég kezdődött, és én minden pillanatát élvezem! Tartsatok velem az utazásban!" – áradozott Adél az Instagram-oldalán.

A filmrendező Dobó Kata szintén a közösségi oldalán osztotta meg a nagy hírt:

„Most már elmondhatom, mi az a fantasztikus új kaland, ami lassan kilenc hónapja kezdődött az életemben. Olyan szerencsés vagyok, hogy mesefilmet rendezhetek, vagyis családi filmet, mert az El a kezekkel a papámtól mindenkinek szól majd! Abban is szerencsés vagyok, hogy egy fantasztikus csapattal dolgozhatok együtt, elképesztő színészgárdával!"