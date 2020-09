A Sztárban sztár színpadán eddig a magassarkúval akadtak gondjai Curtisnek. Most ugyan férfi bőrébe bújik, de újabb akadályba ütközött: angolul kell énekelnie.

Csepregi Éva karakterét remekül hozta a rapper a Sztárban sztár színpadán. Bár nagyon fájt a lába a magassarkú csizmában, de a végére egészen hozzászokott.

Most ugyan férfit alakít, a Boney M frontemberét utánozza majd vasárnap a színpadon, csakhogy van egy kis bökkenő.

„...egy nagy problémám van, hogy nem tudok angolul. Nem egy kis probléma, meg kell oldanom" – vallotta be Curtis a Mokkában.

A rapper bizonyára most is megbirkózik majd a feladattal, hamarosan kiderül, hogyan sikerül hoznia a karaktert.