A koronavírus ellenére is megtartják idén a Velencei Filmfesztivált, ahol Mundruczó Kornél első angol nyelvű alkotása is harcba száll az Arany Oroszlánért.

Európa egyik legnagyobb filmes fesztiválja, a Velencei Filmfesztivál szeptember 2-12. között kerül megrendezésre. A neves eseményen a nagyközönség elé kerülés előtt itt mutatják be először következő hónapok legmeghatározóbb filmjeit - írja az MTI.

A világhírű filmek között Mundruczó Kornél első angol nyelvű filme, a Pieces of a Woman is helyet kapott, így ő is harcba száll majd az Arany Oroszlánért. A magyar rendező filmjének A korona című sorozatból ismert Vanessa Kirby és Shia Labeouf a főszereplők.