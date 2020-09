Pachmann Péter lovag típusú pasinak vallja magát, aki egyszer még szerenádot is adott akkori szerelmének egy ügyes gitáros kíséretében. A Mokka műsorvezetője azt mondja, szerinte egy randira virággal kell érkezni, sőt, ő olykor ennél sokkal szokatlanabb ajándékokkal is megjelent.

"Kilestem például a lány ruhaméretét, és a stílusához passzoló ruhát vettem neki. Az elmúlt időszakban viszont azt vettem észre, ezt a fajta udvarlást már nagyon kevesen igénylik" - mondta Péter a BEST Magazinnak.

Azt is elárulta, hogy nemrég ő is belevetette magát a Tinderezésbe, de rájött, hogy ez a világ nem neki való:

"Igyekeztem előnyös képet mutatni magamról, még a hasamat is behúztam. A keresztnevemen és az életkoromon kívül csak annyit adtam meg, hogy újságíró vagyok. Furcsa volt megtapasztalni, hogy a nők egyből nyílt lapokkal játszottak. Rögtön elárulták, hány gyereket nevelnek, elmondták, hogyan tudnék beleilleszkedni a mindennapjaikba, és milyen feltételekkel mennének bele egy kapcsolatba" - mesélte a műsorvezető, aki azt is elárulta, hogy neki is kijut bőven a tévésekkel szembeni előítéletből.

(...) "Biztos csajozógép vagyok, meg nagyképű. Ráadásul a reggeli műsor miatt hajnalban kelek, ezért korán is fekszem, így az átlagostól kissé eltér az időbeosztásom. Ez sem könnyíti meg a helyzetem" - vallotta be Péter, aki végül letörölte magát Tinderről, ám ettől függetlenül hisz abban, hogy egyszer rátalál majd a szerelem.