Sok minden megváltozott tavaly Dobó Kata és kislánya, Szofi életében, amikor új taggal bővült a családjuk és cicatulajdonosokká váltak. Szofi számára meglepetés ajándék volt a cica, egy nap iskola után várta otthon a kéthónapos csöppség, azóta pedig elválaszthatatlanok egymástól. "Egyszerűen nincs különbség gyerek és gyerek között, mindannyiuknak biztonságra és szeretetteljes környezetre van szüksége, bármilyen háttérrel is rendelkeznek. A vers, amit felolvasok, az SOS Gyermekfalvakban élő kis Veráról szól, aki mindent megtett azért, hogy cicája legyen, a vágya pedig teljesült. Ugyanazt a tiszta és felszabadult örömet érezte Szofi is, amikor tavaly megérkezett a családunkba Pamacs, a skót lógófülű cica" - mesélte Dobó Kata, aki Karafiáth Orsolya költeményével szeretné felhívni a figyelmet a Gyermekfalvakban folyó munkára és arra sarkallja az embereket, hogy segítsék ők is a szervezet tevékenységét.

"Nincs az rendben, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek a szüleik nélkül kell felnőniük, de közben reményt ad, hogy vannak olyan nevelőszülők, akik sajátjukként szeretik a hozzájuk kerülő gyerekeket és az SOS Gyermekfalvaknak köszönhetően családi környezetben nevelkedhetnek akár felnőtté válásukig" - tette hozzá a színésznő, aki édesanyaként még jobban át tudja érezni, hogy mekkora szükség van egy ilyen szervezetre és szívesen állt a kezdeményezés mellé, amelynek keretében a Vanish azért buzdít összefogásra, hogy a termékeik eladásából összegyűjtött összeggel támogassák a Gyermekfalvakat.

A kezdeményezéshez örömmel csatlakozott Caramel felesége, Molnár-Szilágyi Szilvi is, aki az általa felolvasott versben ugyancsak ráismert a kislányára. "Tudom, hogy milyen az, amikor egy gyerek nagyon szeretne valaminek a részese lenni, de azért tart is a dologtól. Szofi 4 és fél évesen vett részt élete első táborában, az esti buli miatt egész nap nagyon izgatott volt, felvette a kis csillogó szettjét, de hiába volt nagy a korábbi lelkesedés, a buli elején megijedt és noszogatni kellett, hogy táncoljon. A végére viszont annyira feloldódott, hogy nem lehetett lelőni!" - mesélte Szilvi, aki ezért is érezte magához közel Karafiáth Orsi általa felolvasott versét, amely Évike élete első farsangját mutatja be, melyen először még bátortalanul keresi a helyét manó kosztümjében, a végére azonban egy új jelmezben egészen belejön a mulatságba.

A videósorozat célja, hogy megmutassák, az SOS Gyermekfalvak nevelőszülő-hálózata rengeteg nehéz sorsú fiatal életét varázsolja szebbé. Olyan gyerekeknek adnak lehetőséget egy jobb életre, akik valamilyen oknál fogva nem élhetnek együtt a szüleikkel, és akár mentálisan vagy fizikálisan is bántalmazásnak voltak kitéve, mielőtt nevelőszülőhöz kerültek.

„Annyira jó, hogy van egy olyan szervezet, amely ugyanúgy megadja a nevelőszülőkön keresztül a meghitt családi közeget a gyerekeknek. Örülök, hogy ők is szerető és támogató hátteret kapnak az SOS Gyermekfalvakban"– mesélte Szilvi, aki egy kicsit a mindennapjaikba is beengedést engedett.

„Ha anya-lánya programról van szó, akkor a közös bringázás a kedvenc program, de szeretjük a közös főzést is, esténként pedig nem maradhat el a napi egy történet Szofi gyermek bibliájából. Persze az apukájával is megvannak a közös programok, mint például a szobájának esti közös összepakolása, a saját fejlesztésű szendvicsük közös készítése és a kutyasétáltatás. Sokat segít az apukájának a zenélésben is. Azt már tudjuk, hogy amire ő rábólint, abból sláger lesz, ami pedig nem tetszik neki, az megy a kukába" – mesélte nevetve Szilvi, aki bízik abban, hogy a mostani kezdeményezéssel sikerül hozzájárulni, hogy az SOS Gyermekfalvak kis neveltjei is olyan kiegyensúlyozott háttérben nőjenek fel, mint az ő kislánya. Hiszen minden ember ugyanannyira értékes, a cél pedig az, hogy mindenki ugyanazokat a körülményeket és bánásmódot kapja meg kiskorától kezdve, hogy teljes életet élhessen.