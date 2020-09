A fiúk nem is olyan rég óta beszélgettek a fiatal szépségekkel, akik végül lebuktatták őket. A lányok fotókat is megosztottak a focistákról Instagram-oldalukon. Egyik képen a 20 éves Foden egy szál alsógatyában látható, ezeket szerezte meg a The Sun. A történetben pedig az legkínosabb, hogy Phil elvileg boldog házasságban él, sőt egy közös gyermekük is van feleségével - írja a Bors.

Információk szerint lányok reggel távoztak a szállodából, az botrány kirobbanása után Gareth Southgate szövetségi kapitány azonnal kitette a két játékos a csapatból. Foden és Mason klubjai, a Manchester City és a United szintén elutasította a fiatal játékosok tettét.

Foden később megszólalt az ügyben: