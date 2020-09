Koszmó

A koszmó a legtöbb kisbabánál felüti a fejét, s habár ez valóban egy teljesen ártalmatlan jelenség, a legtöbb szülő igyekszik tőle mihamarabb megszabadulni. A zsíros, sárgás, fejen – főleg a kutacs környékén - megjelenő lerakódást a faggyúmirigyek túlműködése okozza, és nagyon hasonlít a felnőtteknél is gyakori korpára. Ahogyan az utóbbi, úgy az előbbi jelenségnek sincs köze a személyes higiéniához, tehát nem azért lesz egy baba koszmós, mert nem fürdetik, mossák a fejecskéjét, ez egyszerűen életkori sajátosság, illetve alkati kérdés. Ugyanakkor nem lehet elintézni a koszmó megjelenését egy vállrándítással, ugyanis ha kezeletlen marad, akkor akár bakteriális vagy gombás felülfertőződés is kialakulhat, amely már nem csak esztétikai probléma.



A koszmó eltüntetésére számos megoldás létezik. Az egyik legegyszerűbb, ha a baba fejét az erre kifejlesztett babasamponnal mossák meg hetente többször, aki azonban a természetesebb módszereket kedveli, az kipróbálhatja az olajos bedörzsölést is. Utóbbinál tiszta olajjal – sima napraforgó vagy olíva - kell bekenni a baba fejét fürdetés előtt 30 perccel, majd sapkát húzni rá. A dunsztban a koszmó fellazul, így fürdetésnél puha babkefével vagy textilpelenkával eltávolítható az elváltozás egy része a kicsi fejéről, majd jöhet egy alapos, samponos hajmosás. Fontos, hogy a koszmót nem szabad kaparni, és azt se várja senki, hogy bármelyik módszertől varázsütésre elmúljon. Mint általában, itt is kulcsfontosságú a rendszeres kezelés és persze a türelem.

Ótvar

Az ótvar szó hallatán valószínűleg mindenkit kiráz a hideg, holott ez a bőrbetegség a gyerekek körében igen gyakori.A felhámot érintő bakteriális fertőzést sztafilokokkusz vagy a sztreptokokkusz okozza és egyszerű vörös folttal szokott kezdődni az arcon vagy a kézen. A kis folt azonban egyre nagyobbá válik és apró, folyadékkal teli hólyagok alakulnak ki, amelyek kifakadásakor mézszerű, sárga váladék kerül a bőrre, így terjesztve a betegséget. A hólyagok és foltok fájdalmat ugyan nem okoznak, ám mivel viszketnek, a gyerekek előszeretettel vakarják őket, elősegítve így a fertőzés továbbadását.

Az ótvar vagy más néven impetigo a már károsodott bőrfelületeken is jelentkezhet, tehát rovarcsípés, állatkarmolás, de akár ekcéma mentén is felütheti a fejét.



A kezelést mindenképpen az orvos előírásainak megfelelően kell elvégezni, hogy a kórokozó mihamarabb elpusztuljon. A szakember általában azt javasolja, hogy naponta többször mossák le a szülők a sebes területet antiszeptikus hatású oldattal vagy kenjék be speciális krémmel, súlyosabb esetekben azonban szájon át szedhető antibiotikumos kezelést is előírhat.

Mivel a betegség rendkívül fertőző, így fontos, hogy a család kiemelten figyeljen oda a higiénés körülmények betartására, azaz mosson mindenki gyakran kezet, ne érintkezzenek a fertőzött bőrfelülettel, ne egyenek vagy igyanak egymás után és használjanak saját törölközőt, fogkefét.

Kéz-láb-száj-betegség

A gyakori gyermekbetegségek egyik legkellemetlenebbike a kéz-láb-száj-betegség. Míg a koszmó jobbára csak esztétikai probléma, az ótvar pedig enyhe fertőzés, addig a kéz-láb-száj-betegség már kissé komolyabb kórság, amely lázzal és fájdalommal is jár. Leginkább a 10 év alatti gyerekek a veszélyeztetettek, de akár az egész családot megfertőzheti a vírus.

A betegség cseppfertőzéssel – orr és torokváladék közvetítésével – terjed valamint a vírus okozta hólyagokban található folyadék illetve széklet által. A kéz-láb-száj-betegség általában torokfájással, lázzal kezdődik, majd néhány nap múlva apró hólyagok jelennek meg az érintett nyelvén, a száj belsejében valamint a tenyéren, talpon és sokszor a fenéktájon is. Mivel a hólyagok rendkívül fájdalmasak és sokszor kifekélyesednek, a betegek általában sem enni, sem inni nem hajlandóak és ingerültek.



A betegség ugyan nem veszélyes, ám a tünetei nagyon fájdalmasak, így a kezelés elsősorban ezeknek a tüneteknek az enyhítésére szorítkozik. A fájdalomra és a lázra paracetamol vagy ibuprofén tartalmú gyógyszert szoktak felírni a szakemberek, mivel kifejezetten a vírus ellen kifejlesztett orvosság nem létezik. A gyógyszeres kezelés mellett alkalmazható még fertőtlenítő szájöblítő, de a jégkocka és jégkrém is hatásosan enyhítheti a szájban keletkező hólyagok okozta fájdalmat. Fontos a megfelelő folyadékpótlás és fokozottan ügyelni kell az olyan a higiénés szabályok betartására, mint az étkezés előtti és wc használatot követő alapos kézmosás.